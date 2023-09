Jorge Lanata contó qué hizo la noche que salió de estar internado

Durante su relato, Lanata compartió que atravesó tres etapas en su recuperación, siendo la última la más complicada, caracterizada por un shock séptico y una infección generalizada. A pesar de la gravedad de la situación, sobrevivió y se mostró profundamente agradecido por su segunda oportunidad en la vida. "Tengo la sensación de que, si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar, y eso es lo que hace maravillosamente raro, ¿por qué estoy acá y por qué no me quedé (morí)? Bueno, acá estoy, no me quedé. O sea, es raro, ¿cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?", reflexionó.

Jorge Lanata 2.jpg

El periodista transmitió un mensaje de vida a sus seguidores, alentándolos a disfrutar de la vida y amarse a sí mismos. "Mi mensaje universal es gar**en todo lo que puedan, y estoy hablando en serio; quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie pero así, no hay tiempo. Es así de simple, la vida y la muerte. Es eso. Hagamos menos planes y démosle para adelante, es lo que a mí me quedó de esos días. Y Dios proveerá", destacó con seriedad.

En un ambiente más ligero, Lanata bromeó sobre el contenido del programa durante su ausencia y anunció que restauraría el orden en el estudio con "mano dura". Su regreso a los medios fue recibido con alegría por sus colegas y seguidores, quienes expresaron cuánto lo extrañaron durante su convalecencia.