Jorge Lanata sufrió una descompensación y quedó internado

Jorge Lanata y Wanda Nara 1.jpg

De acuerdo a la información que maneja Tauro, el conductor se había tomado el día para hacerse una resonancia, razón por la cual no estaba al frente de su programa “Lanata sin filtro”. Dijo: “Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio y la operación se demoró más de la cuenta”. Acto seguido, afirmó que ya se encontraba bien.

Problemas de salud de Jorge Lanata

En noviembre de 2023, el periodista confió que había padecido una neumonía y generó preocupación entre sus oyentes. Lanata había estado hospitalizado en la Fundación Favaloro, donde le diagnosticaron una neumonía que fue tratada con medicación.

En sus propias palabras, Lanata expresó a principios de noviembre: "Encontraron el bicho, lo mataron con antibióticos y se terminó. Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy". Estas declaraciones las hizo durante el pase con Eduardo Feinmann quien se había mostrado preocupado por el estado de salud de su compañero.

Aclaró que esta vez no se trató de una situación grave, sino de una internación breve para atender la neumonía. Este episodio generó inquietud debido a que en septiembre pasado, el periodista estuvo en terapia intensiva durante 24 días, en un coma inducido, como consecuencia de una infección urinaria bacteriémica que puso en riesgo su vida, desencadenando un shock séptico.

En ese momento, su esposa Elba Marcovecchio compartió más detalles en el programa de Mariana Fabbiani sobre la salud de Lanata. Explicó que presentaba fiebre, aunque para él, 38 o 38.2 grados es considerado alto. Además, mencionó que había experimentado un "ruidito" o malestar, lo que llevó a consultar al médico y programar la internación con precaución.

Jorge Lanata contra Javier Milei

ESte último tiempo, Lanata sevio enfrentado con el Ejecutivo Nacional. Es que el presidente Javier Milei no duda en llamar "ensobrados" a los periodistas que manifiesten alguna crítica a su gestión de gobierno. Usó ese calificativo para referirse a Lanata y éste no dudo en resolver la situación ante la justicia.

Todo comenzó cuando Lanata, durante su programa, marcó "una diferencia con Milei" en cuanto a la postura de la guerra entre Israel e Irán. "Me parece bien que esté, o no, preocupado por el tema Israel, en todo caso es un problema de política exterior de su Gobierno. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o belga, no me importa, esté en una reunión de Gabinete en Argentina", expresó el periodista.

En este sentido, profundizó que "hay formas que mantener, no tiene por qué estar ahí. Que después te encuentres con el tipo, o antes, todo bien; pero que forme parte de la reunión de Gabinete no estoy tan de acuerdo".

Minutos después, el Presidente compartió el video de Lanata en su cuenta de Twitter, y agregó un mensaje cruzando al periodista. "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", escribió.