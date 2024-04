Jorge Lanata llevará a Javier Milei a la Justicia: un cruce que podría terminar mal

Todo comenzó cuando Lanata, durante su programa, marcó "una diferencia con Milei" en cuanto a la postura de la guerra entre Israel e Irán. "Me parece bien que esté, o no, preocupado por el tema Israel, en todo caso es un problema de política exterior de su Gobierno. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o belga, no me importa, esté en una reunión de Gabinete en Argentina", expresó el periodista.