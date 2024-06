Jorge Lanata habló de Javier Milei y lo defenestró: ¿Qué dijo?

En diálogo con el periodista Nelson Castro, Lanata se despachó con todo y dijo: "Milei es un fenómeno curioso, por llamarlo de algún modo, a mi me preocupa cómo es el país que él piensa . Hoy hay 55% de pobres, pero me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media ”.

En esta línea, señaló: "Porque yo no veo que vayan a haber inversiones en corto y mediano plazo, me refiero en PyMES, que son las importantes. Porque las inversiones grandes reactivan la economía, pero no es lo que alcanza para reactivar la economía cercana, la microeconomía, y no se no sé si van a estar a lo largo del 2025″.