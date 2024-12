Jorge Rial contó a qué conductor querían las autoridades de América para Intrusos: "La primera opción era..."

Es que, luego de la salida de Flor de la V y a la espera por la llegada de Pallares y Lussich, el programa quedó acéfalo. Es por eso que Jorge Rial opinó al respecto lamentándose: “Lo tendrían que haber levantado porque miren lo que es ahora Intrusos , un despojo. Lamentablemente ya es no es programa referente del espectáculo”.

“Yo fui el que dije que no lo levantaran porque es una marca, de hecho sigue sobreviviendo a pesar de que hicieron todo lo posible para hundirlo. Tiene los peores panelistas, salvo la Tauro, todos están sentados en la mesa de Intrusos”, lanzó sin piedad.

En este sentido, Jorge Rial confesó que a él fue a la primera persona que contactaron para tomar las riendas de este programa: “Me llamaron para hacer Intrusos, ninguno de los conductores que circularon eran el que ellos querían. Me querían a mí y me llamó mi amigo Juan Cruz Ávila, siempre la primera opción fui yo”.

Sin embargo, para evitar entrar en la polémica, remarcó que es una buena elección de la Lussich y Pallares, ya que también llegan con la intención de renovar todo el panel: “Está bien que el canal haya decidido poner periodistas en ese lugar, ojalá que les vaya bien”.

Jorge Rial-Intrusos-2.jpg

La tristeza de Flor de la V tras ser despedida de Intrusos

A unas semanas de haberse enterado que la echaron de Intrusos, Flor de la V volvió a hablar al respecto, por lo que fue sincera en sus pensamientos: “Lloré mucho, desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros. Intrusos se convirtió en mi casa y en América en mi familia”.

“Cuando arranque acá fue como panelista de Mazzocco, después pasé a la noche, se fueron estas dos personas y me llamaron de la noche a la mañana, entré por la ventana”, contó.