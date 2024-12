El pícaro comentario de Jorge Rial a Luis Ventura por su sueño de conducir Intrusos

Jorge Rial-Luis Ventura-Intrusos-2.jpg

Además, teniendo en cuenta cómo se dio su salida, considera que su retorno al programa sólo puede darse por la puerta grande. “Yo me fui de Intrusos por la ventana, no por la puerta. Me fui engañado en que me estaba tomando una licencia y resultó ser un despido. Esa misma noche terminé internado en terapia intensiva en la Clínica Trinidad. Al día siguiente, un familiar me contó que el conductor de Intrusos estaba diciendo que me había despedido”, expuso haciendo alusión a Jorge Rial.

“Cuando un profesional es buscado de distintos lados es porque algo ha hecho en el medio. La única manera que volvería a Intrusos es como conductor, no hay otra forma”, cerró de forma tajante sobre la única posibilidad de volver a ser parte de este ciclo.

Qué dijo Jorge Rial sobre el deseo de Luis Ventura de conducir Intrusos 2025

Tras escuchar que Luis Ventura sólo quiere ser el conductor de Intrusos, Jorge Rial no pudo evitar comentar al respecto. Es por eso que compartió un tuit con estas declaraciones y agregó sumándole picante a la relación: “Ah bue”.

Jorge Rial-Luis Ventura-Intrusos-1.jpg

De esta sutil manera el conductor de Argenzuela hizo alusión a que no lo ve a quien supo ser su amigo con la capacidad para llevar adelante este programa. Esto podría desatar un nuevo fuego cruzado que aumenten la tensión que existe entre ambos.