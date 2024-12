Cuáles serán los panelistas de Intrusos en 2025

image.png

Paula Varela va a acompañar a los conductores de Socios del Espectáculo, ya que se pasa a América. Además, aseguró que "hay una persona más" pero que "no puedo decir", por lo que, será anunciada más adelante. Y desmintió que se trate de Jorge Rial.

Florencia de la V, durísima con América TV, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Florencia de la V se despidió de Intrusos este lunes y apuntó contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, con quienes está enfrentada desde hace tiempo. Los conductores desembarcarán en la señal de América TV el año que viene como conductores de Intrusos, y la conductora aprovechó su salida del programa para revelar por qué nunca los nombra al aire.

"Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", introdujo la famosa.

Acto seguido, disparó contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malos conmigo, fueron personas crueles que mintieron sobre mí. Por eso nunca los menciono. No tengo nada personal, pero no quiero nombrarlos por ese tema, que fue cuando estuvieron acá".

"A Andrea le dije que tenía contrato hasta 2025 en América. Automáticamente le mandé este mensaje a Ana Laura Guevara, mi exproductora ejecutiva, y me dijo que iba a averiguar", sumó sobre lo que comenzó siendo un rumor. Luego contó que se reunió con las autoridades del canal, y que le comunicaron que ya no iba a formar parte de Intrusos el año que viene.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", lamentó Florencia. "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora", siguió.

Florencia de la V se despachó fuerte contra América TV y disparó: "No me merecía este final, ni yo ni mis compañeros. Eso no se le hace a las personas. Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somo testigos, pero ahora nos está pasando a nosotros. No podemos naturalizar la crueldad". A su vez, la conductora reveló que desde el canal le comunicaron que quieren que ella siga trabajando allí, pero que aún no se reunió para definir su futuro. "Ahora necesito tiempo para mí, para pensar", expresó.

"Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud por orden médica. Estoy atravesando un post operatorio, no es nada grave, pero necesito cuidar mi salud. Hoy me despido de Intrusos y le quiero decir gracias al público", concluyó Florencia de la V entre lágrimas.