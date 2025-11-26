Jorge Rial habló acerca de la posibilidad de estar presente en la gala de los Martín Fierro de Cable

El periodista y conductor se encuentra nominado con su programa Argenzuela y fue consultado acerca de su presencia en la ceremonia.

A horas del esperado regreso de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 , Jorge Rial , histórico conductor y referente del periodismo de espectáculos, que este año compite con su programa Argenzuela , se lleva gran parte de las miradas. En la previa, su posible aparición en la fiesta y la chance de cruzarse con viejos y actuales colegas no dejaron de ser tema de conversación.

El propio Rial, sin vueltas, dio su postura en diálogo con Intrusos, en una nota en donde no faltaron ironías, recuerdos, sinceridad y algún tiro por elevación.

La charla comenzó con cierto aire de celebración: Pablo Layús, panelista del ciclo, le transmitió las felicitaciones a Rial por la reciente victoria de Intrusos, el programa creado por el periodista, como mejor programa de espectáculos en los Martín Fierro Latino entregados el domingo pasado. “Felicitaciones. Llegó nomás”, lanzó Layús, en referencia al premio recibido por el histórico equipo.

jorge-rial.webp

Fiel a su tono, Rial devolvió la gentileza. “No, felicitaciones a ustedes, que ganaron Martín Fierro, boludo”. Cuando Layús insistió en adjudicarle crédito como padre de la criatura televisiva, Rial aclaró: “No, bueno, sí, igual llamé a los chicos por privado para felicitarlos y todo. Me alegró mucho”. El periodista confirmó así que, aunque desde otro lugar, sigue pendiente del recorrido de su creación y mantiene lazos, a veces a distancia, con quienes la sostienen día a día.

Consultado sobre si le sorprendió el galardón, el exconductor fue directo: “No, me parece que finalmente y después de tanto tiempo empiezan a reconocer las cosas. Y creo que también ya no le queda nadie más para darle premio. Entonces, ya es inevitable, era inevitable darle un premio a Intrusos. Para mí había que dárselo hace mucho a Intrusos. Hace mucho tiempo que se lo merece. 25 años, boludo, no hay más programas como ese. Así que nada, me alegra mucho”.

La mirada crítica de Jorge Rial a los Martín Fierro

Pero Jorge Rial no ocultó cierta crítica hacia los premios y rememoró los tiempos en que el Martín Fierro premiaba a la televisión abierta, cable y radio en una sola gala. “A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas. A mí no me gusta tanto”, lamentó.

image

La pregunta de rigor era si Jorge asistiría a la gala y todo lo que ello implica en términos de reencuentros o posibles roces con otros personajes del ambiente, como Luis Ventura, con quien lleva una larga enemistad luego de años de compartir proyectos. Rial, en su estilo, fue esquivo: “No sé todavía, lo estoy definiendo. No lo sé, de verdad”, insistió, sumando así incertidumbre y expectativa al posible cruce televisivo. Layús presionó: “¿Qué falta para saber si va o no?”. Pero Rial se mantuvo en la indefinición: “No lo sé”.

El clima de show mediático se intensificó cuando el periodista admitió: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura, con todo. Que la verdad, a mí me parece lo menos importante. Porque ¿qué se cree? ¿Que nos vamos a agarrar a piñas, que vamos a decir algo? Nos vamos a saludar”.