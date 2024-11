José María Listorti súper decepcionado: "Ya no espero nada más"

En una entrevista reciente, Listorti expresó la mezcla de emociones que le dejó el cierre del programa. "No, yo ya no me espero nada más. Todo va en base a los números y los canales a veces pretenden un número que no se puede o no está. Estoy acostumbrado porque los programas empiezan y terminan. Lógicamente, no me gusta que se terminen los programas y me hubiera encantado hacerlo cinco años más”, confesó en diálogo con el periodista Nico Peralta.