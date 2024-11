Víctor Hugo Morales le respondió a Eduardo Feinmann por el conflicto con Jorge Lanata y Radio Mitre

“¡Me parece muy cruel! Y es bueno que usted sepa a dónde está llegando la canallada, la violencia y la crueldad del mundo”, declaró Morales en su programa de La 750. Sin embargo, sus palabras generaron una ola de reacciones y críticas en el ámbito mediático, sobre todo por parte de Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar, quienes no tardaron en responderle.

Por su parte, Eduardo Feinmann no ahorró calificativos y tildó a Morales de "nefasto" y "mentiroso", asegurando que sus palabras no le generaban ningún tipo de interés. “El relator del relato es un mentiroso”, agregó Feinmann, dando a entender que lo considera una figura poco confiable en el medio.

Ante las críticas, Víctor Hugo Morales decidió retomar el tema y defendió sus declaraciones en una nueva entrevista. Explicó que su preocupación es genuina y que simplemente se solidarizó con el momento que atraviesa Lanata. “Estoy preocupado como todo el mundo. Vi una nota a su esposa, Elba Marcovecchio, diciendo que se está sintiendo mejor, y me parece una buena noticia”, comentó.

Victor Hugo Morales 1.jpg Víctor Hugo Morales

Qué dijo Víctor Hugo Morales sobre la situación de Jorge Lanata

Además, Víctor Hugo describió la situación de Lanata como parte de una “era de crueldad” en la que se toma la decisión de despedir o dejar sin sueldo a alguien que se encuentra en una situación indefensa. “Me dio mucha pena. Es un mundo muy cruel, que lo echen mientras está indefenso todavía. Que le den de baja me pareció de pésimo gusto”, sostuvo Morales.

Sin embargo, las declaraciones de Víctor Hugo también fueron cuestionadas por Karina Iavícoli, quien desmintió la versión sobre el supuesto despido de Lanata y la interrupción del pago de su sueldo. Según Iavícoli, el propio director de Mitre le aseguró que no hay ningún cese en el contrato de Lanata y que el sueldo continúa siendo abonado. “Es una opereta, que alguien la instala, me imagino quién y no lo voy a decir, y la hace correr y se suma gente muy particular”, señaló la periodista.

Morales, a su vez, también aclaró que sus palabras no buscaban polemizar con sus colegas. "Feinmann que diga lo que quiera, es su vida. No quiero hacer una cuestión de colegas, salvo cuando sea a favor", explicó.