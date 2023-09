Juliana Díaz contó cómo se lleva con su novio a horas de empezar el Bailando: "Es muy..."

Juliana Díaz y Maxi Giudici , que comenzaron su relación durante la última edición de Gran Hermano , hace unos meses decidieron separarse "por temas de tiempos" . Desde que terminaron, los rumores de una reconciliación estuvieron latentes, aunque ambos los ex participantes del reality lo negaban. Finalmente, ahora la santafesina confirmó la vuelta de la pareja.

Por el lado de Maxi, él habló con Mañanisima (Ciudad Magazine) sobre la separación y dijo que no la estaba pasando bien. "Estoy ojeroso, estoy durmiendo poco. Viste que, cuando uno está estresado, te cuesta dormir. Lo de la mudanza fue durísimo. Me quedé sin lágrimas, estoy llorando todos los días", declaró el ex Gran Hermano.