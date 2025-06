Julieta Ortega reveló el impacto que tuvo en Palito y Evangelina, la internación de Martín, su hermano

En su testimonio aparece también la crudeza de mirar de frente al consumo problemático. “El que consume siempre se rodea de gente de mier... se queda solo, rodeado por los 3 gatos locos que están en la misma. Yo creo en los tratamientos largos y en el cambio de vida. Tenés que tirar el teléfono a la mierda y rodearte de gente nueva”, sentencia, sin matices, enfatizando la necesidad de cortar de raíz con los entornos que facilitan la recaída.

JUlieta Ortega 2.jpg Julieta Ortega

Julieta Ortega habló de la salud de Martín

Para ella, esa red “nueva” la construyen hoy sus padres, hermanos y amigos de toda la vida que “nunca dejaron de quererlo, aunque en los últimos tiempos estuvieran lejos”. Julieta admite que el camino podría haber sido más arduo: “Nos salió bien, podría haber costado más”. Sabe que las recaídas forman parte de la batalla y, aunque celebra los avances, no subestima el futuro. “Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure”, confiesa. Al mismo tiempo, subraya la dimensión silenciosa de la soledad adictiva: pese a la fama que rodea al apellido Ortega, en los últimos años Martín se fue ais­­­­­­­­l­­ando “hasta de la familia”.

La actriz de SEX también se permitió reflexionar sobre las reacciones del entorno. “Muchas personas me dijeron: ‘Decile que lo quiero, mándale un abrazo’, pero la verdad es que hacía mucho que no lo veían. El consumo aleja. Uno quiere ayudar, pero no siempre sabe cómo”, acota. Esa toma de conciencia, asegura, fue clave para que toda la familia entendiera que necesitaban un plan de tratamiento integral, prolongado y profesional.