Julieta Prandi disparó contra Nicole Neumann por el apodo que le puso a Pampita

"Cuando surgió el tema del apodo (Muqui) me quisieron culpar. Yo no tengo dos caras, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice", explicó Julieta Prandi.

Julieta Prandi contó cómo quedó involucrada en el escándalo

Es que en ese momento la modelo se vio envuelta en una polémica relacionada con un apodo despectivo que le habrían puesto a Pampita durante sus inicios en el modelaje. Ante esto, Julieta Prandi reiteró su postura de hace dos meses, donde afirmó: "Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía".

“Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde", aclaró luego.

La modelo dejó claro que no aceptaría que la culparan por algo que no hizo, especialmente después de haber tenido una charla clarificadora con Pampita en el pasado. "Igual Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá", enfatizó Prandi.