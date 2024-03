Jungle y Miranda! trajeron el sol y la noche del sábado en Lollapalooza Argentina

El lujoso set de Jungle operó en favor de eso. Los británicos, reyes del falsete y del más fino funk blanco, salieron a quemar las naves y provocaron la salida del sol, que se asomó y levantó temperatura casi tanto como las canciones de "Volcano", el disco que están presentando: "Back on 74" y "Domino" fueron solo alguna de ellas.

Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland – son los capitanes de esta nave del groove que se expande en un sexteto junto a George Day, Geo Jordan, Lydia Kitto y Dominic Whalley que hace de todo y bien. Muchas guitarras, muchos sintetizador, muchas voces que se van intercambiando en composé con esos beats demoledores, que pueden sonar más disco, pueden ser más houseros, pueden ser una aplanadora dance. Y que hicieron bailar hasta a las decenas de mariposas que volaron sobre las cabezas de la multitud. Los hits "Keep Moving" e "Easy Burnin''' marcaron el final, mientras el atardecer ya estaba puesto en en el otro extremo del predio y esperaba por la salida de Miranda! en el escenario Samsung.

Después de llevar su "hotel" por buena parte del país y el continente, Ale Sergi y Juliana Gattas presentaron su montaña de hits en casi todas sus versiones originales. Aunque, claro, con el toque acelerado que impone una cita festivalera.

"Ya lo sabía", "Nadie como tu" y "Lo que siento por ti" marcaron el inicio de un set ineludiblemente pop e ideal para ser coreado por una alegre masa compuesta por jovenes, adolescentee incluso niños a upa de sus padres cantando los estribillos. Las apariciones en pantalla y pista de Andrés Calamaro ("Tu misterioso alguien") y Lali Espósito ("Yo te diré") le dieron otro color pero sin duda lo más celebrado fue la intensidad que le dieron a "Fantasmas", "Mentía" y al cierre con "Don", envueltos en papelitos metalizados.

De los shows tempraneros de este sábado se destacó Blair con su pop de corte rockero, aguerrido y sensible. Vestida de blanco, la cantante y líder del proyecto Julieta Ordorica se paseó por el escenario como una mini Steve Nicks y con su toque particular peló su performance agridulce que remite tanto Gwen Stefani como a Shirley Manson. "La patria no se vende", exclamó la cantante después de arengar con la canción "Los modernos", de lo más destacado de un set que incluyó sus pequeños himnos "Llorando en la fiesta" y la nueva "Lo unico que queria este verano".

KENIA OS

Un rato después, los artistas mexicanos coparon la parada por partida doble y en los escenarios principales del festival. El trío urbano Latin Mafia pisó fuerte en el Flow mientras que Kenia Os paseó sus aires de diva para redes sociales por el Samsung. Mientras que los primeros rapearon sobre las pistas disparadas por un dj (hicieron temas como "Patadas de ahogado" y "Julieta"), Kenia alternó entre el canto y el playback secundada por un guitarrista, un baterista y unos bailarines / asistentes que lucieron distintos de rosado. Eran los colores adecuados tanto por el juego que hacían con el conejo inflable que coronaba la escenografía, como por el tono de sus elásticos dembows-pop, como "Ojo x Ojo" y "Good Boy", canciones que sonaron por primera vez en el país. "Gracias por venir a verme y por ir a buscarme hoy al aeropuerto", le dijo a su ruidosa y alucinada fanaticada local.

SAM SMITH

El sábado en Lollapalooza Argentina continúa con los shows de Sam Smith, Phoenix y SZA.