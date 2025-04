L-Gante sorprendió con su decisión y contó la carrera universitaria que estudiará

lgante-fb-portada.jpg

“¿Estás en eso?” ¿O pudiste hacerlo?”, le consultó. Elián le respondió con una sonrisa “Tendría que iniciar justo en estos momentos, en estos días, esta semana. Ya a fin del año pasado lo tenía muy en claro y recalcaba, remarcaba eso”.

“¿Y qué te gustaría?”, le preguntó Leiva. “Primero que nada terminar la escuela. O sea, tener el secundario completo”, afirmó.

Y luego L-Gante sorprendió al revelar que “Luego quiero apuntarme hacia alguna carrera. Me interesa derecho, y hay algunas más. Aprender otros idiomas”, afirmó.

“¿Te ves como abogado?”, le consultaron. “Sí”, dijo al confirmar su proyecto. "Me gustaría tener la capacidad, la profesión. Quizás ejercerla en algún momento, pero con adquirir conocimiento y saber es suficiente”, señaló.

Su mediática relación con Wanda

A pesar de que en los últimos días se acrecentaron los rumores sobre una supuesta crisis con Wanda Nara, el joven manifestó su malestar acerca de lo mediática que se volvió su relación: "No me gusta mucho que hablen de eso todos los días", indicó.

Asimismo, aclaró que no hay conflictos: "Con Wanda hemos creado un vínculo en el que no tenemos peleas. A veces estoy con ella todos los días durante dos semanas, y otras veces no aparezco durante una semana. Ahí es cuando los medios dicen que desaparecí".

Pidieron su detención

Tras la pelea a las piñas de L-Gante con su representante, Maxi, el Brother, pidieron la detención del cantante de cumbia RKT, hecho que complica aún más su situación judicial, tanto que podría volver a la cárcel al incumplir el pedido del juez que le pidió que "se porte bien".

Todo comenzó el pasado sábado por la noche, cuando L-Gante protagonizó una fuerte pelea con su representante en la entrada de un boliche ubicado en el barrio porteño de Liniers. A la vista de varias personas que registraron la situación con sus celulares, el cantante de RKT terminó pegándole piñas a un auto que estaba estacionado.

Ahora, trascendió que habrían denunciado a Elián Valenzuela y pedido su inminente detención al ver estos violentos hechos de los que formó parte.

Así lo informó Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV): "L-Gante puede volver a prisión, en las últimas horas se conoció un video que lo muestra muy violento en el contexto de una pelea con su manager".