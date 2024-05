La Bomba Tucumana confesó qué le dijo su novio enfermo cuando la dejó

Qué dijo Gladys La Bomba Tucumana de los problemas de salud de su novio

“Se hace los chequeos, nos vamos de vacaciones afuera del país y él no se sentía bien. Acabamos de operar en septiembre y esto era diciembre. Se sentía mal, tenía fiebre. Se hace de vuelta los chequeos, volvemos de las vacaciones, se hace en enero los controles”, agregó la cantante y reconoció que a Luciano le dieron un diagnóstico demoledor.

"De vuelta tenía un tumor de 8 kilos, así como si nada, en cuatro meses. Y ahí ya medio que lo desahuciaron. Ya era la segunda operación. Hasta esa segunda que lo operaron de vuelta, le sacaron de vuelta el tumor y a los cuatro meses, lo tiene de vuelta y ahí ya hizo quimio, hizo de todo”, explicó.

Qué le dijo el novio de Gladys La Bomba Tucumana para separarse

En medio de la entrevista, Carmen le hizo una pregunta muy fuerte a la cantante sobre una supuesta separación de su pareja. “Te quiero hacer esta pregunta, porque escuché por ahí, decime si es cierto, ¿él te dejó?”, quiso saber la conductora sobre el rumor que circulaba y la artista le confirmó que era cierto.

“Sí, me dejó porque estaba enfermo", reveló Gladys. “Yo me acuerdo que me había ido de gira a Tucumán y, charlando por teléfono, medio que me lo dijo. Cuando yo volví, porque ya sabía que tenía que iniciar un tratamiento y lo habían desahuciado en el Hospital de Clínicas”, confesó sobre la forma que encontró su pareja para motivarla a dejarlo.

gladys-bomba-tucumana.jpg Gladys La Bomba Tucumana se quebró al hablar de su pareja con Carmen Barbieri.

“El doctor que lo atendía le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, una onda así, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece sufrir por esto’ y me dejó”, sostuvo Gladys, que consiguió con mucha insistencia que su pareja no se separe de ella, a pesar del doloroso momento que tenía atravesar por su enfermedad.