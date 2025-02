La bronca de Marcelo Tinelli por una gran mentira de Milett Figueroa en Perú

"No le fue muy bien con el rating. Pero, lo que más llamó la atención fue que, sobre el final del programa, uno decía: 'Bueno, va a haber un llamado de Marcelo Tinelli o un video'. Pero no, en un momento aparecen una flores. Unas flores mentirosas que (supuestamente) se las mandó Marcelo", contó Matías Vázquez en Puro Show (El Trece).

Luego, en más detalleses, el conductor siguió: "¿Qué pasó con las flores? Llega el final del programa y no sabían cómo levantar el rating y jugaron una ficha, que era la del romance con Tinelli. No había un video de Milett con Marcelo, no había nada. Sobre la marcha, lo que a mí me contaron es que desde la producción inventaron un Marcelo".

"Para algunos existe el mensaje de él con las flores y para otros fue un invento de la producción. Dicen que las flores las compró la producción", cerró Vázquez.

Embed - ¡LA DESTROZARON! Durísimas críticas a Milett Figueroa en su debut como conductora

Por su parte, corroborando esta información, Ángel de Brito contó cuál fue el detalle que mandó al frente a la producción: "Milett dice que Marcelo siempre le manda jazmines. Entra la sorpresa (al programa) con flores rojas".

Recordemos que hace ya un tiempo que empezó a correr el rumor que Figueroa y Tinelli habrían terminado su relación y que él podría estar en pareja con la modelo Chloé Bello.

Quien mantenía a Milett Figueroa en Buenos Aires

image.png

Tras confirmarse la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el periodista de espectáculos, Pampito, contó en Puro Show quién le paga el departamento a la actriz y modelo peruana en el que vive durante su estadía en Buenos Aires.

“Ella vive en el barrio exclusivo de Recoleta, en un departamento espectacular que le paga Tinelli, es un departamento muy generoso, muy lindo, a favor de Marcelo”, informó el periodista acerca del lugar en el que vive la ex pareja del conductor de televisión.

“Pero ellos no pasaron las fiestas juntos, no fue ni un solo día a Punta del Este con él”, añadió el flamante conductor de Puro Show acerca de los trascendidos de crisis entre el empresario y su novia que sonaron fuertemente en las últimas semanas.