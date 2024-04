La carta con la que Jorge Rial recordó su horrible internación en Colombia: "Cerca de la muerte"

Luego, agregó: "No era mi hora. Me recuperé y volví. Más fuerte, más humilde, más humano, más amado, menos cauto, más feliz y con más ganas de disfrutar la vida. Me resetearon la vida. Como cuando apagas la tele para que todas las aplicaciones vuelvan a funcionar. Y vaya si funcionaron".

"Estoy de pie. Rodeado de amor. Como cuando me desperté y allí estaban Roció y Morena. Y María, que de golpe se encontró en una historia digna del realismo mágico de su país. Y antes, aún del otro lado, la voz de Fran que me pedía que no aflojara", continuó contando el presentador, en un poste donde etiquetó a su pareja, María del Mar Ramón, a su hija Rocío Rial, al doctor Guillermo Capuyá y a la Clínica del Country.

En esa misma línea, no se olvidó de aquellos que lo ayudaron y acompañaron en el delicado momento que pasó: "Y a los médicos colombianos, profesionales del amor. Y Omar, el ángel de la guarda que no dejo de golpear mi pecho hasta que el corazón se dignó a despertarse. Ni olvidarme de @doctorcapuya que voló solo para cuidarme. Y el amor de mis amigos y compañeros de trabajo que no creían en las noticias fatales que llegaban".

Para cerrar, muy conmovido con los recuerdos de aquel duro momento, el papá de Morena Rial dijo: "Y a cada uno de los que desde hace más de 35 me acompañan y rezaron en hermosas cadenas de oración. Todos ustedes son parte de este recuerdo que vivo sin angustia ni dolor. Solo es agradecimiento. Tal vez fue el primer día de mi nueva vida. Gracias a todos. Ojalá sigamos mucho más tiempo juntos".