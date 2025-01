La China Suárez no quiere ir a Turquía y el futuro de Mauro Icardi está en duda

Mauro Icardi vuelve a ser el centro de la escena mediática. Su relación con la China Suárez avanza a paso firme , pero ahora se conoció un dato que podría cambiar el rumbo de su carrera. Según trascendió en las últimas horas, la actriz le habría puesto una condición clave para seguir con la relación: no jugar más en Turquía.

El futbolista, que actualmente es una estrella en el Galatasaray, ya habría comenzado a buscar un nuevo destino. Así lo aseguró Guido Záffora en Intrusos (América TV), donde detalló el pedido de la actriz: "Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general, siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes".