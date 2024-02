La confesión más triste y dolorosa de Matilda Blanco

En ese sentido, la asesora de imagen no solo se sumó al debate sino que también abrió su corazón: “Yo estuve un año y medio para subir un video y fotos a Instagram. Lo subí la semana pasada. Estaba en culote y con un corpiño. Me costó un año y medio porque me daba vergüenza”.

Sobre esto, blanqueó: “Yo tuve anorexia a los 19, 20 años. Me costó mucho hacerme amiga de la comida”. ”Yo fui una de las únicas productoras de moda que nunca fue exigente con las modelos que venían a mis desfiles. Sé lo que es estar pensando en el cuerpo, ser obsesiva y estar siempre pensando en que estás gorda. Es muy terrible”, reflexionó sobre sus tareas en el mundo de la moda.

Finalmente, sobre el trastorno alimenticio que pudo dejar atrás, Matilda Blanco señaló: “Sufrí anorexia más de un año y medio. Tuve que ir a un médico. Lo que me ayudó fue la mirada de mis padres. Ellos me vieron y me llevaron a un médico”.

Matilda Blanco habló la jugada producción de fotos que realizó

Matilda Blanco, la famosa productora de moda, brindó una entrevista en la que explicó su decisión de protagonizar una atrevida sesión de fotos en ropa interior.

Matilda compartió dos fotos en ropa interior, una de ellas con un saco abierto, y un video de la producción en sus redes sociales: “Las publiqué. Después de dudas e inseguridades me animé. Muchas veces estuve por subirlas y no lo hice. Y hoy... pintó. Que mi edad, que mi cuerpo, que mi pelo, que la pose. Que LPM. Y me dije: ‘Basta de darle poder a la mirada del otro’. ¿Querés saber si tengo retoque y filtro? Obvio amores. Si @sangrejaponesa usa filtro imagínate yo. Así que déjenme disfrutar de que hoy me siento segura. Por las que se animan. Que nadie te quite el poder”.