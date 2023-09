La decisión de La Joaqui que dejó pagando a Coscu, en medio del escándalo

Durante la transmisión en vivo, La Joaqui hizo gala de su humor y picardía característicos. Jugando con la ironía, mencionó la participación de Nicki Nicole, otra artista que se encuentra en conflicto con Coscu, en su live de Instagram, destacando la importancia de la ocasión.

La Joaqui 2.jpg

La cantante afirmó: "Seis y cinco empiezo a dar mi humilde opinión", generando risas entre los espectadores. Sin embargo, rápidamente dejó en claro su postura sobre la polémica: "Los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo. A mí el puterío no me gusta, las mentiras no me gustan, estoy muy triste... ¡Mentira, colgala!".

Finalmente, La Joaqui reveló la noticia que sus seguidores esperaban con ansias: "Qué bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco, que se llama 'Mal Aprendida', y les quiero mostrar el adelanto". Con esta sorprendente noticia, La Joaqui demostró su determinación y pasión por la música, dejando atrás momentáneamente la polémica en las redes sociales.