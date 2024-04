La defensa de Martín Ku a Coti en Gran Hermano a horas de la definición

“¿Vos decís que está convencida que se va?”, lo indagó Darío al Chino, que estaba tomando sol en el patio. “No, no, solo está sensible. No está convencida, pero tiene sus posibilidades. El grito que escuchó, sumado a que el 90% de la casa habla mal de ella, es como que le termina afectando”, le explicó el preparador físico a su compañero.

Qué dijo Martín Ku sobre Coti Romero en Gran Hermano

“Hay algo que no acepto, podés competir pero hacerle bullying a una persona, dejarla de lado y no hacerla no participar, es muy fácil. Pero es cancelable visto desde afuera, no está bueno con nadie. Por eso ayer bailé casi toda la noche y me acerco, porque no estoy de acuerdo con eso. Lo decís y queda que estás jugando para otro”, le explicó Darío a Martín Ku sobre todo lo que hace para que Coti Romero se sienta cómoda.

“Porque aparte estaban hablando de ella y ella estaba al lado (en el sillón). No se dieron cuenta que estaba ahí y empezaron a hablar de ella, los escuchó y después se vino afuera con nosotros”, reveló El Chino sobre lo que ha tenido que soportar la influencer.

Coti 3.jpg Coti Romero, Martín Ku y Bautista

“Hay cosas que no las ven. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es hacer eso, te puede jugar en contra y sin hacer nada, por ahí ella está sumando votos. En realidad, ellos se están sumando votos negativos”, cerró Darío sobre el bullying a Coti.