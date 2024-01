La dura acusación que dejó pata para arriba la casa de Gran Hermano: "No tiene lealtad"

Es que ambos participantes se encontraron en la cocina y aprovecharon para charlar de su compañera. “El otro día Rosi estaba como... ¡Ay, vos me mandaste a placa!”, arrancó la charla Lisandro antes de agregar: “Le llegué a decir directamente, le dije: ‘Mirá... Sinceramente, me hinche un poco los huev*s. si crees que yo te mandé”.

Y me dice me di cuenta que hay algunos que están jugando, que están jugando fuerte. Y le dije, sí, boluda, ¿te pensaste que era un jardín de infantes?”, siguió contando LIsandro en medio de sus críticas hacia Rosina.

Las fuertes acusaciones de Lisandro y Carla contra Rosina en Gran Hermano

“Treinta años. Treinta años. No, no, Rosi me violenta”, sumó Carla. “Eso que vos tenés hijos chiquitos y así todo te cansa”, sumó Licha, recordando que al ser madre podía estar acostumbrada a soportar actitud infantiles.

“Mi hijo de trece, te juro que es más maduro que esta pelotuda. Te juro, boludo. No lo puedo creer. Yo, te juro, no lo puedo creer. No sé lo que es todo el tiempo emitiendo comentarios. Yo, yo, yo, no, no, no, no. ¿Esto es real? Nunca vi a una persona de esta edad tan inmadura. No lo puedo creer”, aseguró Carla. “Yo cada vez que escucho... ‘Esto es épico. Esto es increíble’”, sumó Lisandro entre sus quejas contra su compañera de Gran Hermano.

El video del momento en que Licha y Carla criticaron a Rosina

“Ella se cansó al principio de decir ‘Isa es mi mamá’, ‘Isa es mi mamina, mi mamina, mi mamina, mi mamina’. Y la última semana, cuando vio que todo venía medio a medio, no tuvo ningún problema en soltarle la mano, en hablar mal de ella. Entonces, no es ninguna boluda se hace la boluda y no tiene lealtad en nada”, agregó el participante haciendo referencia a la salida de Isabel que se dio este domingo, siendo así la cuarta eliminada de Gran Hermano.