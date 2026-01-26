La emoción de Christian Petersen en medio de su recuperación tras luchar por su vida

Christian Petersen logró salir de una situación complicada luego de haber estado internado en el sur de la Argentina luego de sufrir una descompensación cuando intentaba subir en las alturas del volcán Lanín. Tras la atención que recibió en la terapia intensiva donde estuvo internado durante casi un mes, recibió el alta y atraviesa la recuperación en su domicilio.

Sin dejar de lado a sus fanáticos, el chef muestra en sus redes sociales como atraviesa los días posteriores en sus redes sociales. "Buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí ”, escribió para iniciar una interacción con sus seguidores junto a uan foto donde muestra una foto de un mate y distintos papeles sobre la mesa.

Por otra parte también sumó un breve video donde se lo ve subiendo unas escaleras con precaución, mientras continúa con la recuperación física luego de estar por largo tiempo sin movilidad. “ Empezando de vuelta. Tratando de aprender ”. En medio del proceso volvió a unirse con su trabajo y pasión: la cocina. Petersen volvió a utilizar las hornallas de su cocina junto a Sole Martins, quien es su amiga, productora y manager en Petersen Cocineros , una empresa familiar que mantiene hace tiempo junto a su hernano Roberto.

Preocupación por la salud de Julio Iglesias: un viaje de urgencia puso en alerta a la familia

Julio Iglesias, sumado al grave escándalo mediático y judicial que se encuentra viviendo, estaría pasando por una situación de salud muy delicada, según le informaron a su esposa, Miranda Rijnsburger, los empleados que lo atienden en su residencia de Punta Cana.

Varios medios españoles se hicieron eco de la noticia. La prestigiosa periodista Gema López aseguró que el cantante habría pasado de estar tranquilo y con fuerzas a un enorme desánimo. Esto se da, según explicó, tras las contundentes rechazos de la Audiencia Nacional a las peticiones que presentó el abogado del ícono de la canción romántica en español en el marco de las denuncias que recibió por parte de exempleadas por supuesto abuso sexual.

Ante el drástico cambio de ánimo de Iglesias, los empleados de la mansión de Punta Cana se comunicaron de inmediato con su esposa, Miranda Rijnsburger, para ponerla al tanto de la situación.

A raíz de esto, la mujer decidió suspender por completo las actividades que tenía previstas en Miami para viajar a República Dominicana y estar al lado del cantante. Miranda se encontraba en esa ciudad estadounidense con sus hijos a pedido de Julio Iglesias, que no quería que su familia se viese afectada por el escándalo que sufre tras las denuncias en su contra.

En tal sentido, según López, la esposa del cantante "ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy muy delicada".