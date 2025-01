La escandalosa herencia de Jorge Lanata: la explicación detrás de la división de los departamentos

"Tengo información de su familia más directa, que lo quiere mucho, hablo de las hijas. En primer lugar no hay acuerdo prenupcial, sí hay división de bienes y tampoco hay testamento. Esto es información directa", comenzó detallando la periodista. Entonces, confirmó: "Lo que era de Jorge Lanata, era de Jorge Lanata, o sea de sus hijas 100%, y lo que era de Elba, es de Elba. Elba hereda como una hija más. La división de bienes la pidió ella misma, Marcovecchio, cuando compró el departamento para que le quede todo a ella. No tienen bienes gananciales en forma legal. Hay acuerdo de división de bienes".

Rápidamente, le consultaron a Mauricio D'Alessandro, quien estaba en vivo por Zoom, y afirmó: "Estuvo muy bien como explicó, pero la realidad es que, lo que hay, por lo que informa Natasha, hay una división de bienes. Es decir, es este acuerdo del que nosotros hablamos, donde las partes deciden el destino de un bien que debiera ser de los dos, pero le atribuyen a una sola de las partes".

Cuando le preguntaron de qué bien estaban hablando, afirmaron que se trataba del departamento que tiene Elba Marcovecchio en el mismo edificio que Jorge Lanata. "El de Elba fue incorporado cuando estaban los dos casados. De acuerdo a este acuerdo de bienes, se lo atribuyen todo a Elba", detalló el abogado.

La explicación de la trama de la herencia de Jorge Lanata

Los periodistas continuaron explicando que pasa con la herencia de Jorge Lanata. "No tienen bienes gananciales, me informan también a nivel legal, ya no la familia directa", comentó Natasha Niebieskikwiat. Sin embargo, Mauricio D'Alessandro sentenció: "No, es imposible que no tengan bienes gananciales, por el sueldo por ejemplo".

Entonces, la periodista reveló: "A mí lo que me explican es que, como hay división de bienes, no hay bienes gananciales, sino el departamento de Elba sería de Jorge Lanata. Lo que me explican es que Elba quería quedarse para sus hijos ese departamento".

"No, hay un error. Si no hubiese habido división de bienes, ese departamento que ingresó al patrimonio del matrimonio, la mitad era de Elba y la otra mitad de las hijas de Lanata", explicó el letrado. A lo que Roberto Funes aclaró: "Es decir, hay dos departamentos, el de Lanata y el de Elba".

Rápidamente, agregó: "El de Elba queda para ella porque se hizo ese acuerdo entre ambos (hablan de un valor de 600 mil dólares). Pero además Elba va a heredar parte del departamento de Lanata. El departamento propio de Lanata, donde vivía y transmitía, queda una parte para Elba y otra para las chicas". Sin dudarlo, D'Alessandro afirmó: "En teoría sí, debiera ser dividido 3 partes, 66% para las hijas y 33% para Elba".