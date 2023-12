La escandalosa versión que involucra al nuevo novio de Jésica Cirio

A un año de haberse divorciado de Martín Insaurralde y tras los escándalos de su ex marido, Jésica Cirio volvió a apostar al amor. La conductora de La Peña de Morfi se enamoró de Elías Piccirillo y ya se lo presentó en sociedad. La primera aparición pública de la pareja fue en el casamiento del histórico productor de Marley .

El romance va viento en popa y los enamorados ya disfrutaron de unas espectaculares vacaciones juntos. Sin embargo, no todo es color de rosa en la nueva vida amorosa de Jésica Cirio.

Su nuevo novio parece ser un abonado al escándalo, igual que si ex marido . En los últimos días comenzaron a circular fuertes versiones que salpican al joven empresario inmobiliario y que le quitan el sueño a la modelo, temerosa de quedar involucrada en otra situación escandalosa.

JESICA CIRIO.jpg Jésica Cirio y Elías Piccirillo se mostraron juntos por primera vez en el casamiento del histórico productor de Marley.

En el programa Gossip (NET), se dedicaron a dar a conocer quién es Elías David Piccirillo, un joven que empezó su camino laboral en un call center y hoy tiene el nivel de vida de un empresario millonario.

“Es increíble que haya hecho tanta fortuna en tan pocos años, es hiperinteligente, es imposible hacer tanta fortuna en tan poco tiempo. Él no tenía recursos, viene de una familia muy humilde. La familia sigue siendo humilde, una clase muy trabajadora. Él tenía la costumbre de pedir plata y no devolverla”, disparó una ex de Piccirillo en Net.

El escandaloso video del novio de Jésica Cirio

Luego se sumó la circulación de un video en el que un hombre trata a Piccirillo de estafador y le pide que le devuelva su dinero. En el programa que Luis Majulconduce en El Observador replicaron las imágenes aportadas por el periodista Luis Gasulla, quien explicó la estrategia del empresario.

Se trataría de "vender los departamentos en dos ocasiones, uno lo recibía y el otro pagaba por la nada misma. Una de las personas estafadas no aguantó eso y lo fue a buscar a Elías Piccirillo al lugar donde vive. Algunos lo califican como el nuevo Leo Fariña”, relató Gasulla en el ciclo radial.