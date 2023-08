La esposa de Aníbal Lotocki aseguró que él "es inocente"

La mujer también se refirió a la muerte de Mariano Caprarola, el productor de moda que había acusado a Lotocki de haberle provocado problemas en su salud, e indicó que "yo lo conocí a Mariano, viajamos juntos y trajo mucha gente a la clínica. Cuando pasó lo de Mariano Caprarola, me contacté con alguien de su entorno. Quedé shockeada y asombrada como todos ustedes".

"¿Por qué nadie fue a preguntar qué le había pasado? Nadie pidió una autopsia. La muerte de Caprarola no fue culpa de mi marido", expresó. "¿Por qué nadie fue a preguntar qué le había pasado? Nadie pidió una autopsia. La muerte de Caprarola no fue culpa de mi marido", expresó.

En este sentido, concluyó que "nosotros nunca vimos una historia clínica de Mariano Caprarola, él se fue a atender con otros médicos. Nos enteramos por la televisión. Me quiero quedar con lo mejor que me llevo de él, nuestra relación desde el año 2012 hasta 2017".

En LAM compartieron un audio que es del 18 de agosto, en el que Lotocki le habla al familiar de una paciente y se despega de cualquier responsabilidad por los dolores que sienten quienes se operaron con él, pero también se refiere a la muerte de Mariano Caprarola: "Un chico que se muere porque le cortaron una arteria o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso".