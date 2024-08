Espectáculos La Mañana Sabrina Cortez La experiencia paranormal que vivió Sabrina Cortez tras Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano reveló la polémica situación que le tocó vivir antes de entrar a la casa de Gran Hermano.







Sabrina Cortez

En una reciente entrevista en el programa de streaming "Te Pido Mildis," Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano 2023, compartió una escalofriante experiencia paranormal que vivió junto a su familia, dejando a todos sorprendidos con su relato. La joven contó con detalles cómo se desarrolló esta extraña situación que los dejó perplejos.

Sabrina comenzó recordando que, durante una época en la que hacía streaming desde su casa, ella y su familia experimentaban situaciones inexplicables. "Creo que nunca lo conté. Yo en un momento stremeaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosas”, comenzó Sabrina. Relató que, en varias ocasiones, mientras realizaba tareas cotidianas como lavar los platos, creía ver una figura que todos confundían con su madre. "Todos sentíamos que era mamá, pero no era ella. Y a todos nos pasaba, como de verla de reojo y no era mamá", explicó, refiriéndose a la confusión generalizada que sentían al respecto.

Sabrina Cortez 1.jpg Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano La actividad paranormal que vivió Sabrina Cortez El episodio más impactante ocurrió una noche mientras todos dormían. Sabrina contó que se despertó tras escuchar tres golpes en la puerta principal de su casa. "Una noche, estamos durmiendo y tocan tres veces la puerta de abajo. Yo dormía con mi hermana, pero no me desperté. Me desperté a la segunda vez que tocaron y salgo corriendo para abajo", narró. En ese momento, su hermana, presa del miedo, le gritó: "‘ni se te ocurra abrir’", temiendo lo peor.