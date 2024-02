La forma en la que Mirtha Legrand incomodó a Raúl Lavié en su programa

Mirtha Legrand no pierde la esencia y cada invitado que asiste a su programa se lleva una pregunta incómoda. Este sábado fue el turno del cantante Raúl Lavié, quien participó en “La Noche de Mirtha” que se emite por El Trece. En ese contexto, la Chiqui le preguntó sobre su infancia: “Raúl, te voy a hacer una pregunta y te pido disculpas, ¿vos naciste pobre?” .

“No me doy cuenta en sí. Tal vez no había tanta miseria, digamos. Yo no empleo la palabra pobre, sino la palabra humilde. Éramos una familia humilde. Yo tuve que empezar a trabajar a los 12 años porque viví con mis abuelos. Quedé a cargo de ellos en Sunchales, porque mi mamá tenía que trabajar”, contó Raúl.