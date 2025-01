La foto de Débora Plager en las playas de Brasil con su amor

Por no solo sube fotos en bikini y mostrándose sexy, lo que sorprende a quienes acostumbran a verla en los noticieros, sino que también dedicó un posteo a su compañero de viaje.

Embed - Debora Plager en Instagram: "@rodriguezpagano " View this post on Instagram A post shared by Debora Plager (@deboraplager)

Por su parte, Pagano la presume a ella en sus publicaciones de Instagram, donde a través de los posteos se dedican palabras de mucho amor.

El comentario de Débora Plager al aire sobre la conferencia de Manuel Adorni

El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, dio este lunes la primera conferencia de prensa en la que anunció que el martes se darán a conocer las primeras medidas económicas y respondió preguntas de los medios presentes, en una práctica que "al principio" será diaria.

Mientras el funcionario se preparaba para comenzar su exposición, la conductora de LN+ Débora Plager dio el pase a la transmisión, pero se olvidó que tenía el micrófono encendido y su comentario se escuchó al aire.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1734198901777797630?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734198901777797630%7Ctwgr%5Efa2f51e9cd143cabd8af6508ac7eaf115004c19f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fel-comentario-debora-plager-al-aire-la-conferencia-manuel-adorni-n1077871&partner=&hide_thread=false "Plager":

Por su comentario sobre Manuel Adorni pic.twitter.com/DD0yDsvLNH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2023

"No, no hay nada para reirse Adorni", dijo la periodista al vocero presidencial que sonría y saludaba a los presentes antes de comenzar la conferencia. Luego, Plager marcó la presencia de Juan Ross, un funcionario que se desempeñó en el área de comunicación de Alberto Fernández. En continuada señaló que no se escuchaba el audio de la conferencia del vocero.

Tras las exposición, Adorni habló con los medios y la conductora nuevamente hizo un comentario en el que se quejó por la forma. "Esto está mal", se escuchó.

Finalmente, Plager y los demás periodistas que forman parte del envío de LN+ repasaron los principales anuncios que dejó el vocero presidencial. Rápidamente, los comentarios de la conductora se hicieron eco en las redes sociales, incluso algunos usuarios hicieron encuestas sobre si Adorni podía o no reirse, burlándose de los sucedido al aire minutos antes.