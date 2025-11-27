La foto de Emanero a horas de su show en el Ruca Che

El cantante se presentará este jueves a partir de las 21 tras la postergación de su concierto de octubre pasado.

Emanero está listo para desembarcar en Neuquén tras la postergación de su show del pasado 11 de octubre en el Ruca Che. El cantante de “La peligrosa”, un éxito que contó con la colaboración de Luciano Pereyra y David Bisbal, se encontrará con su público neuquino este jueves 27 de noviembre a partir de las 21.

Horas previas a su show, el artista de 38 años usó su perfil de Instagram para compartir una relajada foto anticipando su paso por Neuquén. “Yendo! Nos vemos esta noche” , escribió Emanero sobre una foto en una camioneta donde se lo ve con un look canchero ideal para viajar hasta la capital neuquina.

Con buzo gris oversize y un short negro bien deportivo, el cantante está listo para brindar su concierto con el público. De hecho, comunicó, en ese mismo posteo, que “quedan los últimos tickets”.

Cuánto cuesta la entrada

Precios

Sector Platinum - Filas 01 a 05: $100.000

Sector VIP - Filas 06 a 16: $80.000

Platea A - Filas 17 a 24: $60.000

Platea B - Filas 25 a 29: $50.000

Rebatible Izquierdo (sin numerar): $70.000

Rebatible Derecho (sin numerar): $70.000

Platea Baja Izquierda: $60.000

Platea Baja Derecha: $60.000

Sector Popular Alto Izquierdo (sin numerar): $40.000

Sector Popular Alto Derecho (sin numerar): $40.000

Sector General Trasero (sin numerar): $30.000

Emanero volverá al Alto Valle en febrero

Con una propuesta que combina espectáculos musicales, competencias, exhibiciones y espacios recreativos, la ya tradicional Fiesta Nacional de la Manzana volverá a reunir a miles de visitantes en General Roca en febrero de 2026.

El evento tendrá lugar en el predio de calle Tronador 260 y mantendrá su espíritu de homenaje al fin de la cosecha, con actividades culturales y productivas que año tras año convocan al público regional y nacional.

Entre las propuestas confirmadas se encuentran el “Concurso del Peso de la Manzana”, el “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, el “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, el “Concurso de Ideas Emprendedoras” y el “Mini-Circuito Productivo Infantil”. También habrá Paseo Gastronómico, ferias, exposiciones, parque de diversiones y diversos atractivos para todas las edades.

La programación de espectáculos nacionales ya tiene sus nombres definidos.

Viernes 20: YSY A y Neo Pistea.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis.

Domingo 22: Lali y Cazzu.

Además, la fiesta contará con la participación de músicos y cuerpos de baile regionales, que se presentarán tanto en el escenario mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.