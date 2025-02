La foto inédita del pasado de Luciana Salazar que dejó a todos sin palabras

image.png

La imagen sorprendió a todos ya que casi no existían registros al alcance del público de aquella etapa de la vida de la ex vedette. Además, con el paso de los años se sometió a numerosas cirugías estéticas por lo que luce muy diferente.

El dolor de Luciana Salazar ante la muerte de Sandra Dillon

A finales de enero, Luciana Salazar se volcó en las redes sociales para expresar todo su dolor tras la muerte de su íntima amiga y esteticista Sandra Dillon. La profesional falleció en las luego de batallar durante años contra un cáncer.

"Fue el posteo que deseaba no tener que hacer nunca. Te fuiste amada y admirada amiga. Tengo bronca porque si había alguien que no se tenía que ir de este mundo eras vos. Fuiste el ejemplo de lo que es realmente 'honrar la vida' nadie quería vivir más y así lo demostrabas siendo ese Ave Fénix que siempre seguía a pesar de todo", comenzó la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

image.png

Pero eso no fue todo, ya que Luli conmovió a sus seguidores escribiendo: "¡Con vos las palabras siempre me van a quedar cortas! Como solo poder describir en un posteo lo que eras. Tu luz, tu bondad, tu generosidad, tu carisma, tu alegría, tu ingenio, tu sabiduría, tu optimismo, tu resiliencia… TU SER".

"Me diste los años más lindos de mi vida. Mi mejor amiga, mi 2 mamá, mi todo. Los recuerdos inmensos que me dejas. No sé cómo voy a poder superar el no verte más y sentirte, solo me reconforta saber que desde arriba me vas a estar cuidando aún más de lo que hacías en la tierra. Nadie en la vida me cuido tanto como vos. Tu amistad tan genuina, que tanto mi felicidad como mis tristezas las sentías como propias", continuó junto a varias fotos donde se la podía ver a la querida esteticista.

Por último, Luciana Salazar se despidió de Sandra Dillon: "Mientras escribo esto no paro de llorar, pero se me viene tu imagen bajando con tu vestido de novia por las escaleras para hacernos reír a todos y gritando tu frase. 'gracias Dios' y se me escapa una carcajada como solo vos lo sabías hacer. Con esa imagen te despido. Te amaré por siempre, tu Lulinga".