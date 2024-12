La foto de Luciana Salazar a cara lavada que sorprendió a todos

Es que Luciana Salazar tiene como prioridad su outfit, a la hora de salir en público, y también le da mucha entidad al make up, por lo que no suele mostrarse sin maquillaje. Sin embargo, en las últimas horas se mostró bella y segura de sí misma, por lo que decidió exponer cómo luce sin éste.

Más allá de las inseguridades que pueden llegar a surgirle en alguna ocasión, lo cierto es que a cara lavada Luciana Salazar lució espléndida. Es que, sin dudas, es de las modelos argentinas más bellas, por lo que al mostrarse natural despertó aún más elogios que cuando aparece maquillada.

Luciana Salazar-1.jpg

Cómo fue el fuerte cruce entre Yanina Latorre y Luciana Salazar

Luego de varios comentarios picantes en su contra, Luciana Salazar decidió comenzar acciones legales en contra de Yanina Latorre, por lo que esto despertó la furia de la panelista: "Luciana Salazar no sos buena para nada, y no tenes ningún tipo de talento. El único talento que tenés es decir pelotudeces en notas para que te levanten".

En este contexto, con cierta polémica, se defendió: "Yo no te hostigue, no te difame, no te injurié, nunca di una data tuya, ni noticia tuya, porque no hay. Con tu maternidad no me metí, ni hablé de la identidad de nadie, son cosas que vos dijiste sentada en LAM".

En otro video, muy picante, Yanina Latorre volvió a mostrarse molesta por el hecho de que Luciana Salazar la lleve a la Justicia: "Luciana Salazar, está al pedo, no labura y está buscando quilombo todo el tiempo. Inventa", comenzó diciendo la panelista. Y añadió: "Hacen todo como el ort*, exponen a los hijos y cuando hablás de ellos se victimizan. En vez de estar todo el tiempo mirándote al espejo, sacandote fotos pelotudas, tocándote el cuerpo, hace algo, laburá, hace un guisito o un omelette para una nena".