La fuerte confesión hot de Moria Casán sobre su relación con Pato Galmarini

“Estoy muy bien, muy bien. Pato es una excelente persona”, aseguró la One para arrancar la charla, sin que nadie se esperara que luego fuera a dar confesiones tan fuertes. En la entrevista, Carmen Barbieri no dudó en hacer una pregunta directa sobre la vida íntima de Moria: "¿Cuántas veces hacés el amor?" La respuesta de Casán sorprendió a todos en el estudio cuando afirmó: "Todos los días”.

Cómo es la rutina sexual de Moria Casán con el Pato Galmarini

La One, fiel a su estilo sin filtros, fue aún más allá al explicar que su relación no se limita a la intimidad en la cama, sino a otras cosas extras: "No es solamente cama”. Luego, añadió más detalles sobre su vida sexual, desvelando: "No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito... Algunas veces cuello, otras veces genitales".

Pato Galmarini y Moria Casán 2.jpg Moria Casán y el Pato Galmarini

También compartió cómo la convivencia con Galmarini, a quien describe como "muy prolijo," se relaciona con su propia personalidad más caótica.

“Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, explicó Moria Casán, demostrando que personalidades tan disímiles pueden convivir igualmente.