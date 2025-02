La fuerte declaración de la ex pareja de Atilio Veronelli a días de su muerte

El ex actor Atilio Veronelli murió este domingo a los 65 años después de confesar que sufría problemas con el corazón y apareció una ex pareja del actor que tuvo polémicas declaraciones una vez sabido el fallecimiento.

Juan Etchegoyen compartió en “Mitre Live” la palabra de Ana Franco mediante un video que dejó sin palabras al comunicador. “Ustedes saben que falleció en las últimas horas Atilio Veronelli. Se fue un gran artista. Incluso he tenido la posibilidad de conversar con él en este programa y siempre me cayó bien. Pero hay un testimonio de una persona que no dice lo mismo. Es el caso de Ana Franco, ex pareja del humorista que se refirió a lo sucedido y es impactante lo que dice y seguramente para algunas personas repudiable”, empezó diciendo el conductor del ciclo digital.