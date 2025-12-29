La fuerte revelación de un Midachi sobre el duro diagnóstico de salud que atravesó

Durante una entrevista con Dante Gebel, un integrante del trío humorístico contó el fuerte momento vivido.

El Chino Volpato , integrante del trío humorístico Midachi que marcó una etapa en el público argentino, reveló que le tocó atravesar un duro proceso de salud al cual catalogó como un infierno. Sentado al lado de sus pares Dady Brieva y Miguel del Sel , y frente al entrevistador Dante Gebel en el programa "La divina noche de Dante", el Chino abrió su corazón y contó detalles de la dolorosa situación.

"Tuve una pequeña dificultad, cáncer, y la verdad que la pasé mal. Sí”, confesó con cautela y expresando en su rostro gestos que dieron muestra de la dificultad que generó atravesar ese problema. Rápidamente, sorprendido por la situación, el conductor hizo referencia a que no se conocía la información del problema que lo aquejaba, a lo que el humorista aclaró: "Tampoco lo hice público. Lo vivimos con Miguel (del Sel) durante toda la temporada. Era un cáncer de prostata ".

En continuación a su relato bajo la atenta y respetuosa mirada de sus compañeros y el staff del programa, Volpato contó cómo fue el proceso para afrontar un diagnóstico y qué consecuencias tiene de la enfermedad: "A partir de ahí fue un problema a asumir, no solo personal y físico. De hecho me ha producido algunos inconvenientes, pero lo sacamos adelante. Hoy estoy bien, estabilizado"

Chino Volpato-Infierno

"Fue un pequeño infierno. Más allá de tu problema es cómo se comporta tu entorno que es el que más sufre", alegó el artista contando detalles de la situación. Por otra parte, llevó tranquilidad contando detalles sobre el presente y agradeció: "Gracias a dios estoy bien. Gracias a Miguel, y a Dady por supuesto".

Cabe recordar que Midachi volverá a reencontrarse en un escenario a modo de despedida con un show especial para la ocasión. El trío dará show en el Teatro Gran Rex (Capital Federal) los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026.

"MIDACHI VUELVE. Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo. Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Con el silencio final… Uuaaaaa, qué formal… jajaja. MIDACHI VUELVE… ¡PORQUE SÍ!", anunció en las redes sociales la cuenta oficial del trío.