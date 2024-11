La furia de Soledad Aquino por las multas de tránsito: "Es una joda total"

Aquino reveló que las sanciones incluyen multas por exceso de velocidad y por no respetar semáforos o cruces peatonales. Sin embargo, ella insiste en que no cometió dichas faltas. “No entiendo nada, de verdad. Los semáforos viven rotos, manejo a uno, soy súper responsable, veo bien… ¿funcionará mal el sistema vial? Todas mis amigas están con mil multas que no pueden pagar. Esto es joda total”, expresó indignada.

Soledad 1.jpg Una de las multas de Soledad Aquino

El enojo de Soledad Aquino

En su descargo, Aquino no solo cuestionó el funcionamiento del sistema vial, sino que también criticó a las instituciones públicas que deberían garantizar un servicio eficiente. “Fui a sacar el registro y no había turnos. Fui a sacar el DNI y no tenían computadoras. De todo tengo testigos, el país que no miramos pero soportamos. Nos están haciendo mierda”, expresó con contundencia.