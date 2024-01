La furia de un famoso periodista con Daniela Ballester por Daniel Osvaldo: "Salí de ahí"

Desde que se supo la relación entre la periodista y el ex futbolista todas las miradas se posaron en ellos.

Ballester 1.jpg Daniela Ballester y Daniel Osvaldo

La cronista del ciclo de Susana Roccasalvo intentó obtener unas palabras de la pareja, pero la respuesta fue escueta. Ballester se limitó a decir: "Todo está súper bien" y "No tenemos mucho para decir", mientras caminaban tomados de la mano hacia su auto. Esta actitud no pasó desapercibida para Rinaldi, quien no dudó en expresar su molestia de manera contundente.