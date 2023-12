La furia de una de las Trillizas de Oro por los cortes de luz: "Voy a cortar la ruta"

"Ya mi freezer desborda de toda la gente pobre del barrio y del lugar donde estamos nosotros que me ha puesto comida, porque la gente ha tirado la comida para navidad. Yo ya estoy desbordada. Todos nosotros ya no sabemos qué hacer para ayudar a los demás", agregó.

Luego, apuntó contra las autoridades y Edenor: "A ver, municipio de Pilar, que es uno de los que más recauda en los barrios cerrados, ¿qué están esperando para poner más cuadrillas? Edenor, ¿no existe Edenor? Sí, tiene mucho trabajo. Tenemos todos los postes tirados, los cables tirados. A ver, refuercen la cuadrilla por favor, porque para eso nosotros pagamos".

Y para cerrar fue contundente: "Somos muy pocos los que tenemos grupos, ayúdennos a nosotros. No tenemos señal, no tenemos ni cómo hacer los reclamos. Estamos a días de navidad, ¿qué hacemos con toda esta gente? La gente viene a comer a casa, viene a poner la comida en el freezer, ya no tengo más lugar, ¿A quién voy a reclamar? A ponerse las pilas, intendente de Pilar, porque estoy realmente atacada, voy a ir a la ruta a quemar todas las gomas a ver si nos dan bola".