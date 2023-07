La grave denuncia de la mujer de Andrés Nara en medio del complicado momento de Wanda

Cuando le preguntaron cómo acompaña a Andrés en este difícil momento de salud, Alicia dijo: "Lo acompaño en todo lo que puedo, pero prefiero no opinar. Porque yo sí me baso siempre en la verdad. La verdad a veces no cae bien y puede ser complicada en estos momentos".

ANDRES NARA- ALICIA BARBASOLA.mp4 Alicia Barbasola, la mujer de Andrés Nara, se quebró en cámara cuando daba una nota en Nosotros a la mañana.

Como no podía ser de otra manera, los panelistas quisieron saber a qué se refería. Pero ella insistió: "Prefiero no meterme, no hablar de Nora ni de Wanda ¿Si hay algo más? Sí. Pero prefiero no hablar porque no me gusta. Las familias son sagradas"

La mujer de Andrés Nara declaró que se siente "angustiada en un montón de situaciones. Y nada más. Por un lado, estás censurada para hablar porque hay cosas que me afectan a mí directamente y no lo puedo decir".

Según explicó, su intención no era generar la polémica que desató con sus declaraciones. "Con la salud no se bromea, a mí se me murió un hermano el año pasado. Pero si alguien tiene tiempo de mandar un mensaje y decir que a Wanda y a Nora les molesta vernos en cámara… Si estamos con un tema de salud, entiendo que no tienen tiempo para pensar en eso", dijo, Barbasola.

Cuando le pidieron, una vez más que se explique, no lo hizo. "No, no, prefiero no opinar... Yo ya era famosa antes de conocerlo", cerró la mujer de Andrés Nara, quebrada en llanto.