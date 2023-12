La grave traición que Emmanuel le hizo a Joel en Gran Hermano

En una revelación sorprendente, Joel confesó a Emmanuel Vich, su compañero en la casa, detalles íntimos sobre su relación con Rosina. En una conversación íntima, Ojeda admitió que conocía a la uruguaya desde antes de ingresar a Gran Hermano y que su primer encuentro ocurrió este año. La confesión no solo impactó a Emmanuel sino que también desencadenó una serie de acontecimientos inesperados.

Emmanuel Joel Gran Hermano 1.jpg Joel le contó todo a Emmanuel y generó polémica en Gran Hermano

"El destino fue muy loco. La primera vez que la conocí y cómo la conocí. Nadie de acá de la producción lo sabía porque no tengo ni una sola foto, no tengo nada con ella. No la sigo en redes, ni nada", reveló Joel, dejando a su compañero atónito ante la revelación. Emmanuel, sorprendido, expresó: "¿Me estás jodiendo bol***? Ay, qué emoción. Qué icónico".