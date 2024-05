La guerra oculta entre Rocío Oliva y Dalma Maradona: de qué la acusan a la ex novia de Diego

Luego de que se diera a conocer el pedido de los herederos, Dalma rompió el silencio sobre Rocío. “No hubo una lista. Hicimos un pedido particular, por cuestiones que estaban latentes en ese momento. Fueron dos personas a las que no dejamos entrar. Rocío Oliva y el abogado (Matías Morla), que no lo puedo nombrar, pero que sabemos quién es”, lanzó en LAM.

Rocío Oliva ya había anunciado que Dalma y Gianinna estarán invitadas a la fiesta. Dalma Maradona confirmó que con su hermana, Gianinna, no dejaron pasar a Rocío al velorio de Diego Maradona.

Qué dijo Dalma Maradona sobre Rocío Oliva

“Ellos dos se encargaron de decir que mi hermana y yo no los dejamos entrar y sí. No tendría problema en admitir ‘sí hicimos una lista’, pero no es cierto. Fueron esas dos personas, las que nos encargamos personalmente de que eso no suceda”, reconoció Dalma y agregó: “Después me hubiera gustado que entre el abogado, por la cantidad de cosas que le gritaron, me hubiera gustado que las escuche”.

La actriz confesó que hubo un motivo por el que no dejó que la ex de su padre ingresara al velorio. “No voy a dar la razón. Ella la sabe perfectamente. Es raro que diga: 'no sé por qué no me dejaron entrar'. Sí que sabes, la sabes perfectamente”, remarcó la hija del exfutbolista sobre la razón que existía para que no darle la autorización.

Rocío Oliva rompió el silencio en A la tarde y le envió un fuerte mensaje a Dalma: “No lo sé. No tengo el motivo. Dejemos de dar vueltas al asunto”. “Ella genera una incertidumbre. Genera una duda, no dice nada y dice: 'que explique ella'. Es algo que no tengo que explicar yo, que lo explique ella”, la confrontó públicamente.