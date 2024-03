La hermana de Sabrina de Gran Hermano mató a Denisse: "La traicionó"

image.png

Las palabras de la hermana de Sabrina de Gran Hermano

"Era obvio que Denisse la iba a traicionar; o sea, se comportó de mala forma", empezó diciendo Macarena Cortez. En ese momento la interrumpió Analía Franchín, quien le preguntó si había llegado a advertir a su hermana sobre el éste comportamiento que podía llegar a tener Denisse.

"Si, yo le dije que para mí no estaba bueno jugar con Denisse. Le dije que Denisse la iba a traicionar porque ví cómo se manejó afuera de la casa con ella y no me parecía que adentro de la casa se fuera a comportar de forma distinta", fue la respuesta de la hermana de Sabrina.

Sin embargo, Macarena explicó que Sabrina eligió confiar en que Denisse iba a cumplir con el pacto que hicieron mientras estuvieron fuera de Gran Hermano.

El enigmático mensaje de Del Moro en Gran Hermano

Santiago del Moro usó sus redes sociales para hacer un sorpresivo anuncio. El conductor del ciclo informó que este lunes a partir de las 22.30 ingresarán a la casa Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus gemelas.

“Hoy, 22.30. Gran Hermano. Daniela y Thiago presentan a sus gemelas, Aimé y Laia”, mostró el Del Moro en una historia que subió a su perfil de Instagram lo que generó muchísima expectativa sobre lo que será la gala del lunes.

Si bien, Santi no brindó demasiada información, Georgina Barbarossa en su programa dio mayores detalles sobre la vuelta de los exjugadores al reality: “Esta noche va a ser muy especial. Porque ¿quién va a entrar a la casa de Gran Hermano? ¡Daniela y Thiago presentan a sus gemelas en GH!”.