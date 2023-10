La historia de amor entre María Becerra y J Rei: un flechazo y 11 audios en un minuto

Todo comenzó cuando “La Nena de Argentina” mencionó a J Rei en sus redes. “El primer día que hablamos ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción “Tu Turrito”. Entonces le respondí: 'Bien, ahí. Gracias'. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido", recordó el cantante.

Y la respuesta de la artista nacida en Quilmes le dio la señal de que había algo distinto en ciernes: "'Mal, ¿querés que te cuente?', me contestó. Y me mandó 11 audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa”, recordó Julián Reininger -tal es el nombre real- durante un streaming en vivo.

Asi comenzo la historia de amor de Maria Becerra y J Rei.mp4

Tras ese ida y vuelta de mensajes de voz, María Becerra y J Rei continuaron conversando pero siempre en forma virtual, a través de mensajes. Sólo seis días más tarde de aquella primera charla, el rapero oriundo de la localidad de Morón se animó a ir al frente.

“La fui a buscar a la 1:30 de la mañana a Capital, yo vivo en la zona oeste (del conurbano bonaerense). Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta que me habían cortado el WiFi y el servicio de televisión”, compartió el músico ante la atenta escucha de sus entrevistadores.

Qué le cocinó J Rei a María Becerra en su primera cita

J Rei quiso amenizar el encuentro con algo de música, pero para su sorpresa el parlante inalámbrico con el que buscaba reproducir las canciones había quedado en un bolso que habitualmente usa para las giras. Como si fuese poco, la ubicación de su casa también fue un factor determinante en esa primera cita.

María Becerra juntos y de vacaciones 1200 x 678.jpg

“Tuve que remarla un montón. […] Yo vivo en un barrio privado y afuera hay, por lo menos, 20 locales, pero los lunes no abren. No había nada para comer. Entonces le dije que le cocinaba algo. Ella es vegetariana, entonces me puse a pensar y le dije: ‘Te hago una pizza’. Me puse a amasar, quesito y ella hablándome, al lado, de la vida. Comimos una pizza a las 3 de la mañana”, reveló sobre la manera con que la conquistó.

Tres horas más tarde, J Rei acompañó a la intérprete de “Te cura” a su casa. Seis de la mañana, cuando casi ya amanecía, J Rei improvisó (esta vez lejos de un micrófono) su declaración de amor.

Cómo le confesó J Rei su amor a María Becerra

“En ese viaje yo sentía que ya habíamos conectado un montón. Le dije ‘Yo ya te quiero’”, se sinceró. A partir de entonces, en pocos meses, se volvieron casi inseparables. Así lo refleja la canción “Cuando hacemos el amor” que ella le dedicó.

FotoJet (64).jpg María Becerra y J Rei en las vacaciones que disfrutaron este año en Italia. Foto: Instagram @j.reiii

En diálogo con Teleshow, María Becerra reconoció que la relación con J Rei es muy importante para ella. “La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa. Por un lado está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta”, sostuvo.

María Becerra y J Rei, en su tiempo libre: vacaciones, familia y salidas de a dos

A raíz de sus compromisos laborales, tanto María Becerra como J Rei tienen una agenda muy ajustada. Sin embargo, entre los impostergables compromisos laborales, los jóvenes artistas disfrutan de cada momento cuando se reencuentran.

En noviembre pasado, Becerra y Reininger organizaron sus primeras vacaciones juntos. En aquella oportunidad el destino elegido fue una playa del Caribe, donde disfrutaron juntos del sol y el agua. Meses más tarde optaron por otro mar, en la Costa Amalfitana,en el sur de Italia.

Además, otra de las cualidades personales que Becerra destaca de Je Rei es la relación que éste mantiene con su familia. El trapero congenia muy bien con sus padres y hermanos. Es por eso que la cantante y compositora disfruta de las reuniones que realizan.

En uno de esos encuentros, Becerra no perdió la oportunidad y junto a un micrófono animó la fiesta. Pegados al parlante, los músicos y todos los familiares se sumaron a una divertida sesión de karaoke. Tan fuerte es la relación que la cantante ya expresó sus deseos de formar una familia con J Rei. "Obviamente. Es uno de mis sueños, siempre lo he dicho. Sé que es una responsabilidad grandísima, una tiene que sacrificar mucho cuando es madre".