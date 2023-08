La historia de amor de María Becerra y J Rei y su sueño de maternidad

Compartiendo una imagen de sus manos entrelazadas, mostrando alianzas de oro blanco con piedras en forma de corazón de color fucsia, María publicó en su cuenta de Instagram: "Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado".

En ese momento, por su parte, J Rei expresó: "La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días".

Maria Becerre J Rei 2.jpg

Hace poco María Becerra expresó sus deseos de ser mamá con el cantante. Consultada acerca de si, estando comprometida y posiblemente planeando una boda, anhela formar una familia, María afirmó que sí, que es su mayor sueño: "Obviamente. Es uno de mis sueños, siempre lo he dicho. Sé que es una responsabilidad grandísima, una tiene que sacrificar mucho cuando es madre".

Sin embargo, rápidamente la artista aclaró que no es el momento para eso aún: “Hoy en día no hay chance ahora mismo, no es algo que esté en mis planes, en nuestros planes, digamos. Pero bueno, el día de mañana yo sueño con ser mamá, quiero formar una familia”.