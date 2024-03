La increíble elongación de Nicole Neumann a pesar de su embarazo de 6 meses

La modelo Nicole Neumann transita por un embarazo producto de su relación con el piloto de automovilismo José Manuel Urcera, con el que contrajo matrimonio a mediados de diciembre en una lujosa fiesta que llevaron a cabo en Exaltación De La Cruz. Cruz, como trascendió que se llamará el niño, será el primer hijo de esta relación pero no de la modelo que tuvo con su ex pareja Fabián Cubero a Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole transita por el sexto mes de su embarazo pero la rutina de elongación y yoga que realiza habitualmente no dejó de hacerla. De hecho, en su participación como panelista del programa “Los 8 Escalones” sorprendió a los presentes con una rutina particular.

Nicole Elongación.mp4

"Impresionante Nicole. Con esa panza es muy dificil eh. Parece que no, pero es dificil. Con los tacos, vestidos, es un montón", dijo Evangelina. "Sigo con el yoga, hace bien para embarazadas. Hay posturas que no se pueden, obvio", agregó Nicole.

La opinión de Nicole Neumann al ver el debut como modelo de su hija Indiana

Nicole Neumann se mostró feliz por el debut de su hija mayor, Indiana Cubero, como modelo en redes. Además, eso la llevó a recordar sus inicios en la profesión y se diferenció de su hija: “Yo lo hacía como trabajo y terminé manteniendo a una familia”.

“La voy a acompañar en lo que a ella le divierta, siempre y cuando lo viva más como un juego”, destacó la top model en un móvil para Socios del Espectáculo. De esa manera, demostró públicamente su apoyo hacia la adolescente.

En los últimos días, Indiana le sacó el candado a su perfil de Instagram y empezó a compartir algunas de sus producciones como modelo. Su mamá le dejó un tierno comentario y por eso le consultaron qué le pareció este debut. “Bien, bien. Súper”, expresó la ex esposa de Fabián Cubero luego de salir de grabar su participación en Los 8 Escalones.

Indiana-Cubero-portada.jpg

Nicole desfiló desde muy chica por las pasarelas y durante su adolescencia fue tapa de importantes revistas. “Que lo vivan más como un juego y no como un trabajo, como lo vivía yo. No es lo mismo hacerlo cada tanto y que te divierta”, lanzó para recalcar la diferencia entre ella y el presente de su hija.

“En mi caso era un trabajo y terminé manteniendo a una familia”, recordó Neumann sobre sus inicios. “Era mucho peso para una chica tan chica y eso sí que por supuesto no me gustaría para nada que ellas lo vivan”, enfatizó la top model. Y concluyó: “Siempre y cuando sea algo que las divierta, y las haga sentir bien, obviamente me encanta y las voy a acompañar”.

El comentario de Fabián Cubero tras el debut como modelo de su hija Indiana

A diferencia de un proyecto publicitario similar en el que participó junto a su papá, Fabián Cubero, en esta oportunidad, Indiana Cubero fue la absoluta protagonista. Lució diferentes atuendos deportivos en varios colores y se animó a un look que incluyó peinado y maquillaje.

Indiana-Cubero-3.jpg

Entre los comentarios que cosechó la publicación de Instagram de Indiana, se destacó el de Nicole Neumann que escribió: “¡¡Qué lindaaaaaaaa!!”. Por su parte, el ex futbolista dedicó un corto pero tierno mensaje a su hija: “Qué grande que estás, mi amor. Sos tan linda y tan buena persona, te amo tanto.” En el comentario de su padre, ella respondió tímidamente: “Te amo, pa”.

En la publicación, tanto Mica Viciconte como otros miembros de la familia paterna de Indi le dejaron mensajes de felicitaciones. Incluso, su tía Gegé Neumann le escribió un “bombona” con emojis de corazones.

Este nuevo proyecto publicitario despertó las mejores reacciones en el resto de sus seguidores, que no dudaron en destacar su talento especial para posar frente a las cámaras. Otros recordaron los inicios de Nicole y auguraron una exitosa carrera en el futuro de la adolescente.