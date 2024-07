La increíble respuesta de Alex Caniggia sobre sus días cerca de Maradona

Alex Caniggia recordó con detalle esos momentos compartidos con Maradona: "Estábamos con el Diego malo. Conozco mucho al Diego con el viejo. Se iban todos a dormir y el carapi... no quería quedarse solo". Según Alex, Maradona lo invitaba a beber whisky: "Y yo, imaginate, un pibe, estaba re activo, estaba en mi prime ahí con el Diego, y el Diego decía ‘toma whisky, boludo, dale tomá’ y me daba whisky".

La anécdota no terminó ahí. Alex continuó: "Yo le mandaba. ‘No le digas nada a tu viejo’, me decía. Y dije ‘no, tranquilo, no le voy a decir nada’. Y nos quedamos con el Diego hasta no sé qué hora. Y me ofrecía habanos también". Mientras Alex relataba esta historia, Fer Dente se mostraba visiblemente incómodo, incluso cubriéndose la cara con las tarjetas del programa. Finalmente, Dente intentó cortar la situación y seguir adelante: "Bueno, chicos, no hagan esto en casa. Vamos a la próxima".

Alex Caniggia 1.jpg Alex Caniggia

La polémica por la frase de Alex Caniggia

Esta revelación de Alex Caniggia sobre su adolescencia con Diego Maradona no solo causó sorpresa en el set de "Noche al Dente", sino que también generó un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. La imagen de un joven de 15 años compartiendo bebidas y cigarrillos con uno de los futbolistas más icónicos del mundo es, sin duda, impactante.

Además de esta anécdota, Alex también habló sobre su vida actual. Comentó que está muy involucrado en la crianza de su hija Venezia y expresó su satisfacción por su nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, fue su relato sobre Maradona lo que acaparó toda la atención, eclipsando el resto de la entrevista.