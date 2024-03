La Inteligencia Artificial ya sabe quiénes ganarán el Oscar

En la categoría más codiciada, "Mejor Película", la IA identificó a "Barbie" como la principal contendiente, acumulando un impresionante total de 279 mil páginas vistas. Este éxito no es sorprendente dado el interés generado en torno a esta producción en línea. Sin embargo, "Oppenheimer" y "Killers of the Flower Moon" también lograron captar la atención del público, con 115 mil y 3.8 mil páginas vistas respectivamente, lo que los posiciona como fuertes competidores en esta categoría.