La jugada "cantada" de Licha en Gran Hermano

En las redes los seguidores del programa reaccionaron tras la fulminante a Joel. "Vean cómo licha sube a joel a placa “para probarlo” pero en realidad es porque le tiene celos cuando no recibe atención de furia", "Cómo vas a subir a Joel??? Ahora los vamos a sacar primero de placa para que veas maldito", "ANOCHE JOEL DURMIÓ CON FURIA Y HOY LISANDRO LO SUBIÓ A PLACA, COMO ME GUSTA ESTE TRIÁNGULO AMOROSO ME FASCINAAA", fueron algunos de los comentarios.

Al mismo tiempo, las encuestas aseguran que Agostina podría irse de la casa el próximo domingo. ¿Quién será el nuevo eliminado del reality?

VIRGINIA, LA NUEVA JUGADORA DE GRAN HERMANO

La salida voluntaria de Carla de la casa de Gran Hermano provocó rápidamente mover las fichas del juego y sumar a una nueva jugadora. Después de días de espera, este jueves Santiago del Moro recibió en los estudios de Telefe a Virginia que aseguró, antes de entrar, tener muchos fans.

“Estoy separada y tengo dos hijas. Estuve 35 años haciendo lo mismo. Pasó algo y dije arranco con algo nuevo”, dijo la Platense que se mostró fanática de Cristian Castro. “Si me ponen “Azul”, me emociono”, agregó sobre este punto.

En otro momento de su presentación, la mujer contó que “hace 13 años hago stand up” y que quiere ponerle buena energía y humor a la casa. Además, reconoció que según lo que ve afuera de los participantes “no están contentos ni relajados”.

Sobre la convivencia con los hermanitos dijo que “no le gusta cocinar”, pero que podría colaborar con los quehaceres domésticos sin ningún drama. “Si me cocinan, mejor”, aclaró la nueva jugadora de la casa que fue muy bien recibida por sus nuevos compañeros.

La mujer de 55 años quiere ganar, pero “sin joder a nadie” y lo dejó en claro en la charla que mantuvo con Del Moro donde también habló de la posibilidad de tener una relación amorosa dentro de la casa. “No me gustan los pendejos, pero no descarto tener un romance”, dijo sobre el tema.