La lujosa mansión en donde Jennifer López y Ben Affleck celebran su primera fiesta de Navidad

Una vista área de la mansión que Jennfier López y Ben Affleck poseen en Los Ángeles, en el estado de California.

Cómo fue la fiesta de Navidad de Jennifer López y Ben Affleck para familiares y amigos

Lejos de ser una fiesta íntima, varios detalles de la reunión se conocieron a través de las redes sociales. Así se pudo ver a la intérprete de “On the floor” que lucía un espectacular vestido azul con corte strapless íntegramente bordado. La actriz y cantante llevaba el cabello suelto e interpretó el clásico “It's the most wonderful time of the year”, el éxito que inmortalizó el genial Andy Williams en 1963.

En medio de un living colmado por sus hijos y amigos, la fiesta fue una suerte de mini “alfombra roja” de cualquier premio internacional de renombre. Entre la lista de invitados de lujo se destacaban la actriz australiana y protagonista de Barbie, Margot Robbie; y el apuesto galán de la saga Black Panther, Michael B. Jordan.

De acuerdo con el portal de la revista People, también asistieron a la reunión Casey Affleck, el hermano de Ben; así como las actrices Jennifer Lewis y Lily Rabe y Benny Medina, el manager y una suerte de mano derecha de la intérprete de “Let’s get loud” desde hace varios años.

“Fue una fiesta muy divertida. Todos estaban cantando canciones de Navidad hasta bien entrada la noche. Fue Jennifer (López) quien llevó la batuta y cantó varias (de ellas). Los dos estaban de muy buen humor”, indicó una fuente que reprodujo el medio especializado en el mundo del espectáculo internacional.

Jennifer Lopez deslumbró a sus invitados con su árbol de Navidad íntegramente decorado en dorado

En ese clima festivo, la protagonista de The Mother (Netflix) aprovechó la ocasión para mostrarles a sus invitados el magnífico árbol decorado por completo. Árbol que en los días previos la artista había revelado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Para la presentación en sociedad de su magnánimo árbol de Navidad, López había combinado los colores de la decoración con una falda de cintura alta, bordados dorados, una pulsera y tacones de plataforma brillantes haciendo juego.

La fiesta navideña de López y Affleck de los últimos día se produce como antesala del lanzamiento de “Can’t Get Enough”, el single de difusión de This is Me…Now, el noveno álbum de estudio de la cantante nacida en el Bronx. A lo largo de las últimas semanas, López ha compartido fragmentos de la canción en las redes sociales junto con un teaser del cortometraje que acompañará a su nuevo álbum. La película, de la que Affleck es coguionista junto a Matt Walton, se lanzará en Prime Video el 16 de febrero de 2024.